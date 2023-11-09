Договор оферты

Договор о предоставлении услуг Единого Сервиса «Мой двор»

Данный документ является публичной офертой ИП Седов Игорь Сергеевич, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства 56 № 003489986, и содержит все существенные условия договора о предоставлении Заказчику комплекса услуг Единого Сервиса «Мой двор» на сайте https://cloud.dvor24.com, а также право на использование ПО и иных сопутствующих продуктов и услуг, предлагаемых Исполнителем к приобретению на настоящем сайте и иных платформах, в том числе мобильных.

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами Договора.

1. Термины и определения

1.1 Сервис видеонаблюдения «Мой двор» (далее Сервис) — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, предоставляющих функциональные возможности для получения, обработки и отправки информации, предназначенной для удаленного просмотра видеопотоков с камер видеонаблюдения и локальных архиваторов, установленных Заказчиками. Доступ к Сервису обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Услуга — услуга по осуществлению удаленного видеонаблюдения, оказываемая Исполнителем Заказчику, и реализуемая с использованием Сервиса.

1.3. Личный кабинет — персональный раздел Заказчика, в котором находятся все основные инструменты, необходимые для работы с Сервисом, а также информация о текущем состоянии лицевого счета. Доступ к Личному кабинету осуществляется после авторизации Заказчика (посредством ввода уникального имени Заказчика (логин) и пароля, известных только Заказчику и указываемых при регистрации в информационной базе Сервиса).

1.4. Политика конфиденциальности — размещенный на сайте Исполнителя документ, являющийся неотъемлемой частью Договора и содержащий подробное описание информации, которую Исполнитель может получить при использовании Сервиса Заказчиком.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг согласно «Перечню предоставляемых услуг» и «Тарифов на услуги», являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые ему услуги в размере и в сроки, предусмотренные Договором.

2.2. Вид и количество услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по Договору, Заказчик определяет самостоятельно путем направления соответствующих Заказов Исполнителю через Личный кабинет в порядке, определенном Договором.

2.3. Любое юридическое лицо вправе согласиться с условиями настоящей оферты, совершив следующие конклюдентные действия:

2.3.1. Зарегистрироваться на сайте, указав в специальной форме: наименование юридического лица, юридический адрес, фактический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, адрес электронной почты, данные лица, уполномоченного заключить настоящий договор.

По завершении процесса регистрации Заказчик получает доступ к веб-интерфейсу Личного кабинета, предоставляющему доступ к информации, принадлежащей Заказчику. Заказчик несёт ответственность за обеспечение безопасности своего логина и пароля (логинов и паролей Заказчика), а также за все, что будет сделано при пользовании Сервисом под логином(-ами) и паролем(-ями) Заказчика.

Заказчик соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае неавторизованного (не разрешённого Заказчиком) доступа с логином и паролем Заказчика и/или о любом нарушении безопасности. Заказчик соглашается с тем, что Заказчик и/или Заказчик самостоятельно осуществляют завершение работы под своим паролем по окончании каждой сессии работы с Личным кабинетом.

2.3.2. Принять условия Договора путем нажатия кнопки — «Присоединиться к договору оферты».

2.4. С момента совершения всех действий, указанных в п. 2.3. оферты, между Заказчиком и Исполнителем заключается договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

2.5. Используя Сервис и принимая Условия настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что:

обладает всеми необходимыми полномочиями для заключения настоящего Договора;

достиг установленного законом возраста на использование Сервиса и на заключение Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Общие условия договора

3.1. Стороны Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направленных Исполнителем в адрес Заказчика на указанные ими в договоре контактные адреса электронной почты (именуемые каналы связи). Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Заказчика. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства архивной службы Исполнителя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами. Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к каналам связи.

3.2. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор и Приложения к нему, Исполнитель обязуется оповестить Заказчика о факте изменений, опубликовав указанные изменения на веб-сайте Исполнителя по адресу, указанному в разделе 13 Договора, и отправив уведомление об изменении на e-mail адрес, указанный в настройках Личного кабинета, не позднее чем за десять дней до даты их вступления в силу.

3.3. В случае согласия Заказчика с изменениями, указанными в п. 3.2., Договор продолжает свое действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия Заказчика — он обязуется оповестить об этом Исполнителя до момента вступления изменений в силу официальным письмом в простой письменной форме с уведомлением о вручении, в этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений.

3.4. В случае получения Исполнителем официального письма после вступления в силу изменений, Договор прекращает свое действие с даты получения указанного письма. Услуги, полученные Заказчиком со дня введения в действие изменений до даты получения письма включительно, оказываются Заказчику с учетом внесенных изменений.

4. Права и обязательства сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.2. Выполнять условия Договора.

4.1.3. Оказывать услуги в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.

4.1.4. Оказывать консультации по электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему услуг.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Выполнять условия Договора и всех неотъемлемых частей к нему.

4.2.2. Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых услуг в соответствии с разделом 5 Договора.

4.2.3. Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для него последствий, связанных с утерей и/или разглашением Заказчиком выбранного им пароля.

4.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую в целях исполнения Договора.

4.2.5. Направлять уведомления об изменении реквизитов по адресу эл. почты Исполнителя, указанному в разделе 13 Договора, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента этих изменений.

4.3. Заказчик не вправе:

4.3.1. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять данные и информацию (далее — контент), который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или оружия.

4.3.2. Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой форме.

4.3.3. Применять любые формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить пользователей или Исполнителя в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов.

4.3.4. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, при отсутствии прав на такие действия.

4.3.5. Загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.

4.3.6. Несанкционированно собирать и хранить персональные данные третьих лиц.

4.3.7. Нарушать нормальную работу веб-сайтов и сервисов Исполнителя.

4.3.8. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Договором.

4.3.9. Другим образом нарушать нормы законодательства Российской Федерации, в том числе нормы международного права.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Стоимость услуг устанавливается в рублях и определяется Тарифами на услуги, устанавливаемыми Исполнителем.

5.2. Заказ услуги является согласием Заказчика оплатить услугу по ценам, действующим на день заказа Услуги в Личном кабинете.

5.6. Исполнитель, в соответствии с действующими Тарифами на услуги, учитывает информацию о платежах Заказчика, а также потребленных Заказчиком услугах. Данная информация доступна Заказчику в Личном кабинете.

5.7. Расчёты на условиях предварительной оплаты, аванс в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

5.8. В течение 10 (десяти) первых рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в Личном кабинете Заказчика формуется Акт об оказанных услугах. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты формирования Акта об оказанных услугах, Заказчик не направил свои возражения Исполнителю, соответствующие услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и надлежащим образом. Оригинал акта Исполнитель предоставляет в случае получения оригинала акта на бумажном носителе от Заказчика, подписанного Заказчиком, в соответствии с п. 4.1.6. Договора. При получении возражений Заказчика относительно Акта об оказанных услугах, в случае если возражения Заказчика относительно сумм, содержащихся в Акте об оказанных услугах, будут признаны обоснованными, Стороны обязуются в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Исполнителем возражений Заказчика составить акт о расхождении данных.

6. Исключительные права

6.1. Все объекты, доступные при использовании Сервиса, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее — содержание сервисов), являются объектами исключительных прав Исполнителя и других правообладателей.

6.2. Использование Сервиса возможно только в рамках предлагаемого им функционала. Никакие элементы Сервиса, не могут быть использованы иным образом.

6.3. Исполнитель предоставляет Заказчику на условиях безвозмездности неисключительную лицензию (без ограничения территории действия и не подлежащую передаче или уступке третьим лицам) на использование программного обеспечения, являющегося составной частью Сервиса. Такая лицензия предназначена исключительно для того, чтобы обеспечить Заказчику возможность использования Сервиса и включает право на воспроизведение программного обеспечения, ограниченное правом инсталляции, копирования в целях запуска и запуска программного обеспечения. Заказчик не вправе (в том числе не вправе разрешать кому-либо) изменять, разбирать программное обеспечение на составляющие коды, декомпилировать или иным образом пытаться получить исходный код программного обеспечения или любой его части.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик самостоятельно несет ответственность за контент, который он загружает, посылает, передает или иным образом делает доступным третьим лицам, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Заказчиком того или иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага. Заказчик признает и соглашается с тем, что Исполнитель не обязан просматривать контент, загружаемый, размещаемый и/или распространяемый Заказчиком посредством Сервиса, а также то, что Исполнитель имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Заказчику в размещении и/или распространении им контента или удалить любой контент Заказчика. Заказчик осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента.

7.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сервиса.

7.3. Заказчик использует Сервис на свой собственный риск. Сервис предоставляется «как есть». Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие сервиса целям и задачам Заказчика.

7.4. Исполнитель не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Заказчиком Сервиса или отдельных частей/функций сервисов.

7.5. Исполнитель не несёт ответственности за:

7.5.1. Приостановление доступа к Сервису в случае прекращения доступа к сети Интернет на оборудовании Заказчика.

7.5.2. Качество оборудования (сетевое оборудование, камеры и т. п.), приобретённого Заказчиком.

7.5.3. Какие-либо косвенные убытки, которые Заказчик может понести в результате того, что не смог обеспечить сохранность и конфиденциальность своего пароля или данных о своем Личном кабинете (любая упущенная (прямо или косвенно) выгода, любой ущерб, причиненный деловой репутации и т. п.).

7.5.4. Действия третьих лиц, направленные на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса, включая DDOS-атаки на Сервис, а также, сбоев в работе Сервиса, вызванных компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сервиса, связанных с противоправными действиями третьих лиц.

7.6. К Сервису не применяются какие-либо условия, гарантии или иные положения, кроме тех, которые прямо указаны в настоящем Договоре. Исполнитель не предоставляет каких-либо гарантий в том, что использование Сервиса будет отвечать ожиданиям Заказчика: не будет прерываться, будет доступно в любое удобное время, будет безопасным, не будет подвержено ошибкам или сбоям. Все дефекты в работе программного обеспечения будут исправляться по мере обнаружения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.

8.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности.

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Исполнитель обязуется возвратить Заказчику неиспользованные по Договору денежные средства.

9. Конфиденциальность

9.1. В течение срока действия Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия, все сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения письменного согласия другой Стороны.

9.2. Указанное в п. 9.1. Договора положение не применяется:

к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному решению.

9.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения Договора не требует согласия Сторон.

10. Персональные данные и их защита

10.1. Если по настоящему Договору Исполнитель получит от Заказчика Персональные данные физических лиц, то Исполнитель обязуется обрабатывать Персональные данные строго в соответствии с принципами и правилами обработки персональных данных, предусмотренными законодательством РФ. Заказчик передает Исполнителю персональные данные с целью предоставления права использования Сервисом, указанном в настоящем Договоре и поручает Исполнителю их обработку, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

10.2. Заказчик дает безоговорочное согласие на передачу, обработку и хранение Исполнителем информации, содержащей персональные данные Заказчика, и согласен с тем, что они будут храниться у Исполнителя и будут обрабатываться исключительно для целей исполнения настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и иными применимыми нормативно-правовыми актами.

10.3. Исполнитель считает информацию об использовании Сервиса, равно как и содержание сеансов видеотрансляций и видеозаписей, конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению. Исполнитель не ведет наблюдение за видеотрансляциями и видеозаписями Заказчика и не передает сведения о Заказчике, видеоконтенте и хранимых данных третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо в целях соблюдения или для предотвращения нарушения действующего законодательства или законных прав и интересов третьих лиц.

10.4. Заказчик соглашается, что несет ответственность за сохранение конфиденциальности паролей, связанных с любым аккаунтом, используемыми Заказчиком для доступа к Сервису. Следовательно, Заказчик соглашается, что несет исключительную ответственность перед Исполнителем за все действия, которые совершены при использовании своего аккаунта.

10.5. Заказчик обязан выполнить все требования законодательства и иных нормативно-правовых актов в отношении обработки и передачи персональных данных физических лиц, которые передаются Исполнителю. Все персональные данные, полученные Исполнителем от Заказчика, подразумеваются полученными на законном основании с соблюдением положений законодательства о персональных данных. Заказчик признает, что нарушение им порядка обращения персональных данных не налагает на Исполнителя какой-либо ответственности и лишает права Заказчика предъявлять претензии к Исполнителю в отношении нарушения режима персональных данных, если только такое нарушение не было виновно совершено Исполнителем при условии соблюдения Заказчиком всех требований действующего законодательства об обращении персональных данных.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента заключения и прекращает свое действие по истечении 6 (шести) месяцев со дня окончания срока действия последней оплаченной Заказчиком в рамках Договора услуги.

11.2. После окончания срока действия Договора или его расторжения, стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов в порядке, установленном для подписания актов сдачи-приемки услуг.

11.3. Договор может быть расторгнут:

11.3.2. По инициативе любой из Сторон:

при несостоятельности (банкротстве) любой из Сторон;

в случае, предусмотренном п. 8.4 Договора.

11.3.3. По инициативе Исполнителя:

при нарушении Заказчиком условий п. п. 4.2.1, 4.2.4. Договора;

при совершении Заказчиком технических или иных действий, не предусмотренных Договором, несанкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь причинение убытков Исполнителю, третьим лицам.

11.3.4. По инициативе Заказчика в любое время.

11.3.5. По письменному соглашению Сторон.

11.3.6. В соответствии с п.3.4. Договора.

12. Заключительные положения

12.1. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской Федерации.

12.2. Все споры, возникающие из Договора, в том числе в связи с его исполнением, нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Оренбурга.

12.3. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

12.4. Внесение в текст Договора изменений или дополнений производится только в установленном в Договоре порядке.

12.5. Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе персональные данные сотрудников Заказчика, будет использоваться исключительно в целях исполнения Договора.

12.6. Заказчик согласен с тем, что информация, предоставляемая им Исполнителю посредством заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, путем помещения ее Заказчиком в разделы указанных документов с пометкой «общедоступна», будет размещаться Исполнителем в поисковых сервисах и доступна неопределенному кругу лиц. Перечень информации, обязательной для размещения и/или размещаемой с согласия Заказчика, представлен в анкете для заключения договора, самом договоре и иных документах, опубликованных на веб-сайте Исполнителя.

12.7. Предоставление Заказчику услуг с использованием Сервиса осуществляется после прохождения Заказчиком авторизации — процедуры проверки Исполнителем прав Заказчика на доступ к необходимой информации и к выполнению действий, предусмотренных Договором. Аутентификация Заказчика при предоставлении услуги осуществляется Исполнителем по логину и паролю Заказчика, выбираемым Заказчиком в Личном кабинете, если иное не установлено соглашением сторон.

12.8. Авторизация Заказчика осуществляется при каждом его обращении к разделу Личного кабинета Сервиса или в иных приложениях.

12.9. Использование Заказчиком логина и пароля при совершении им действий в разделе Личного кабинета признаются Исполнителем аналогом собственноручной подписи Заказчика.

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Седов Игорь Сергеевич

ИНН 560708243965

ОГРНИП 314565811900221 от 29 апреля 2014 г.

Юридический адрес: 460048, г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9

Расчетный счёт: №40802810115350000143 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

БИК: 044525411

Корр. счёт: 30101810145250000411

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Эл. почта: info@dvor24.ru

Контактный телефон: +7(495)118-30-32